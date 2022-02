"Atletico Madrid, c'è Valverde per il post-Simeone"

MADRID (Spagna) - E' un momento delicato per Diego Simeone e il suo Atletico Madrid : il "Cholismo", fatto di un integerrimo inquadramento tattico e fondato sulla solidità del sistema difensivo e che ha creato una sorta di forma identitaria nei Colchoneros negli ultimi anni, sembra stare soffrendo di alcune crepe: tanti, troppi gol subiti quest'anno da Suarez e compagni (già 34 quest'anno con 14 gare ancora da giocare, contro i 25 totali dell'anno scorso), e un momentaneo quinto posto che di certo non soddisfa gli obiettivi della dirigenza biancorossa. Ed è per questo che la stampa spagnola (con Marca che insiste sulla questione già da dicembre e con Mundo Deportivo che in questi giorni ha rimarcato la problematica) non considera così peregrina l'idea di un addio del Cholo al termine della stagione : ci sarebbe già il nome del possibile sostituto, Ernesto Valverde .

Il messaggio ufficiale che trapela dall'Atletico Madrid è che Diego Pablo Simeone ha il massimo supporto dal club. Dagli uffici del Metropolitano si insiste sul fatto che l'allenatore abbia un contratto fino al 2024 e che, con tutto quello che ha dato al club, sarà esclusivamente lui a decidere quando e come lasciarlo. Nel club si parla di questo momento difficile come un ostacolo temporaneo. Simeone ha già dimostrato in altre occasioni la sua capacità di portare avanti le squadre in difficoltà: l'obiettivo dei Colchoneros in questo momento è qualificarsi per la Champions League e ricostruire nella prossima preseason, con nuovi giocatori, cancellando tutto ciò che non ha funzionato in questa stagione. Come riporta Mundo Deportivo, il club lavora però, anche a fronte di possibili imprevisti che potrebbero sorgere, ad un piano B. E in questo momento, il favorito per sostituire l'allenatore argentino, qualora decidesse di partire, è Ernesto Valverde, ex allenatore di Villarreal , Athletic Bilbao, Valencia o FC Barcelona, tra gli altri. L'allenatore 58enne è un vecchio desiderio della dirigenza dell'Atlético, da quando allenava il Villarreal. I tempi della squadra rojiblanco e quelli dell'allenatore però non si sono mai incrociati, hanno sempre percorso strade parallele senza mai coincidere: all'Atletico sono apprezzate la sua personalità, esperienza, capacità di leadership in spogliatoi complicati e la sua mentalità vincente, senza dimenticare i dieci titoli ottenuti con Olympiacos, Athletic e Barça.