L'incredibile dito di Benzema tre anni dopo l'infortunio

MADRID - Ai tifosi e ai followers non è sfuggito un particolare nella foto 'in borghese' pubblicata sul proprio profilo Instagram da Karim Benzema, centravanti del Real Madrid di Carlo Ancelotti e della Francia. Un primo piano in cui è difficile non notare l'innaturale torsione del mignolo della sua mano destra, eredità di un infortunio subito il 3 gennaio del 2019 durante una sfida tra i 'Blancos' e il Betis. All'epoca, come spiega 'Marca' all'attaccante era stato consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico che avrebbe però comportato un'assenza di una settimana, troppo secondo Benzema che da leader non ha voluto abbandonare i compagni in un momento difficile di quella che era la prima stagione post Zidane, con risultati altalenanti prima con Lopetegui e poi con Solari in panchina. Tre anni dopo il centravanti non si è ancora operato e durante le partite usa una particolare protezione per il dito, chissà se per i troppi impegni o per scaramanzia: "curiosamente - spiega il quotidiano madrileno - da quando usa il bendaggio il suo rendimento è notevolmente migliorato".