Shakira, il messaggio a Piqué per le sue 600 presenze con il Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) - Gerard Piqué taglia il traguardo delle 600 presenze con il Barcellona. Il difensore catalano ha raggiunto questo importante obiettivo nel match interno contro l'Osasuna (4-0) piazzandosi alle spalle di mostri sacri blaugrana nella classifica di tutti i tempi: Messi, Xavi (attuale tecnico azulgrana), Iniesta e Busquets. Shakira, compagna del calciatore e madre dei suoi due figli, ha voluto omaggiare il calciatore spagnolo attraverso un post su Instagram: "600 partite! Non credo di aver mai eseguito 600 concerti. I tuoi successi sono senza precedenti. La storia è un presente continuo e tu sei qui per continuare a forgiare il, quello del tuo club, il nostro e quello delle generazioni future - commenta la cantante -. Sei fatto di una materia che solo Dio conosce e per me sei il miglior esempio di lotta, perseveranza e sincerità per i nostri figli. In questi anni con te ho capito che sei venuto in questo mondo per cambiare paradigma. Hai ancora molto darci! Nel calcio e in tanti altri aspetti della tua straordinaria vita; perché non c'è né ci sarà un altro Gerard Piqué. Un essere umano eccezionale!".