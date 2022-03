Real Madrid-Barcellona: Ancelotti perde Benzema per il Clasico

MADRID (Spagna) - Brutta notizia per Ancelotti: Karim Benzema non sarà in campo per la super sfida di Liga, al Bernabeu, tra Real Madrid e Barcellona. L'attaccante francese non sarà in campo per 'El Clasico': non ci sono ancora i convocati di Carlo Ancelotti, ma il bomber madrileno non si è allenato con i compagni e secondo la stampa spagnola non giocherà contro i blaugrana di Xavi. Per il numero 9 dei Blancos sono stati fatali i problemi muscolari che lo avevano costretto a chiedere il cambio nel match contro il Maiorca. Le sue condizioni sono migliorate, ma il Real non vuole correre rischi, anche perchè si avvicina la doppia sfida di Champions contro il Chelsea e Benzema ha già dimostrato di essere decisivo contro il Psg.