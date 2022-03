Real Madrid, Ancelotti: "Clasico speciale. Xavi incarna il Barcellona"

Ancelotti senza Benzema

Nel Real Madrid mancherà Benzema, grande protagonista in Champions contro il Psg e nell'ultimo turno di campionato contro il Maiorca: "Sia lui che Mendy non potranno giocare e non andranno nemmeno con la Francia. Restano a Madrid. Non abbiamo mai rischiato. A Maiorca ha giocato perché poteva. Ma non domani, perché non si è allenato con il gruppo. Ha ancora qualche fastidio. Il sostituto? L'ho già scelto". In caso di vittoria del Real, il Barcellona sarebbe tagliato fuori dalla corsa al titolo, ma Ancelotti non si sbilancia: "Se vinciamo abbiamo tre punti in più, se pareggiamo uno e se perdiamo nessuno. Non escluderei comunque il Barcellona, qualunque cosa accada. Secondo me combatteranno fino all'ultima partita". Il Real sta attraversando un periodo di grande entusiasmo, soprattutto dopo il successo contro il Psg in Champions League: "Sono felice del gruppo, mi sento rispettato da tutti. Inevitabilmente i giocatori che non giocano soffrono di più, ma il mio lavoro è prendere decisioni e da questo punto di vista tutti i miei calciatori sono molto professionali". Infine, su Xavi, tecnico del Barça, Ancelotti dice: "L'identità del Barcellona non è cambiata. È una squadra con uno stile molto chiaro e Xavi lo incarna perfettamente. Il Barcellona è migliorato molto, è in un buon momento".