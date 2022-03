Real, Ancelotti positivo al Covid: il comunicato ufficiale

MADRID (SPAGNA) - "Il Real Madrid C.F. comunica che il nostro allenatore Carlo Ancelotti è risultato positivo al COVID-19" con questo comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, il Real ha annunciato che il tecnico italiano dei blancos è risultato positivo al Covid: a rischio la sua presenza in panchina nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea. Il Real è reduce dalla pesante sconfitta in casa per 0-4 nel Clasico contro il Barcellona ed è impegnato il 3 aprile contro il Celta Vigo.