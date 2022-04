Gomez: "Infortunio? Giorni duri. Non so cosa darei per il Mondiale"

SIVIGLIA (SPAGNA) - "Sono stati giorni duri. Innanzitutto perché non sono abituato a farmi male e di solito non reagisco bene a queste cose perché mi frustrano". Lo ha dichiarato Papu Gomez ai microfoni di Marca Tv sull'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per un mese.

Papu Gomez: "Molta rabbia per l'infortunio"

"È vero che è stato un infortunio muscolare e che non ci ho messo molto, ma quando hai una doppia o tripla competizione se esci per un mese perdi tante partite. Quando mi sono infortunato ero in un momento incredibile e stavano arrivando partite importanti di campionato ed Europa League. Mi ha fatto molta rabbia non poterci essere" ha aggiunto l'argentino, tornato in campo nell'ultimo turno di Liga con il Granada.

Papu Gomez: "Modric è un fenomeno"

Non c'è tempo per i rimpianti: nel weekend di Pasqua il Siviglia affronta il Real Madrid per riaprire il campionato: la squadra di Lopetegui è seconda a 60 punti in coabitazione con il Barcellona e a -12 dalla vetta. Un appuntamento chiave per la stagione dei Rojiblancos ai quali serve la partita perfetta contro un Real reduce dalla qualificazione in semifinale di Champions League: "È una squadra molto pericolosa ma all'improvviso, in dieci minuti, chiudono la gara. Quindi dovremo sfruttare le nostre occasioni e difendere molto bene" ha spiegato Gomez. Non mancano gli elogi a Modric - "È un fenomeno" - e uno sguardo al futuro, al mondiale qatariota: "Non so cosa darei. Sarebbe il mio primo e ultimo mondiale", ha ammesso il 34enne ex Catania e Metalist. Sul girone dell'Argentina: "Non va sottovalutato ma siamo l'Argentina e dobbiamo batterle tutte".