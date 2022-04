Ancelotti: "Modric è una leggenda, mi ricorda Maldini"

MADRID (Spagna) - Alla vigilia del match di Liga contro il Siviglia , Carlo Ancelotti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa: Ancelotti si sofferma su quanto detto da Xavi , convinto che il Barça sia il club più difficile del mondo da allenare perchè deve vincere giocando bene. "Io rispondo facendo una domanda: cosa vuol dire giocare bene? Ognuno ha la sua opinione, per me vuol dire farlo sia quando difendi che quando hai il possesso palla, il calcio è attaccare e difendere e una squadra gioca bene quando è capace di fare entrambe le fasi e nessuno mi farà cambiare idea", ha spiegato il tecnico del Real che domani potrebbe chiudere il discorso Liga in casa del Siviglia, secondo in classifica in compagnia del Barcellona e a -12 dai blancos. Per il tecnico italiano, però, non si può parlare di partita decisiva: "Noi dobbiamo pensare a vincere, fare punti, perchè la Liga non è chiusa. Tutto il mondo sta aspettando che il Real inciampi, ogni partita può essere una trappola , sappiamo benissimo cosa si gioca il Siviglia che è ancora in corsa e che comunque vuole arrivare tra le prime 4, noi siamo pronti".

Spazio anche ai singoli, a partire da Camavinga: "Sta facendo quello che ci aspettavamo, è un giocatore di grandissima qualità , sta crescendo in fretta e ci sta dando molto, ha fatto la differenza entrando dalla panchina contro Chelsea e Psg". Nell'ultima gara di Champions è entrato al posto di Kroos che non ha gradito il cambio e lo ha fatto capire a tutti. "Non mi ha infastidito il suo gesto, era arrabbiato con l'allenatore non con la persona Ancelotti, ne abbiamo parlato e non c'è alcun problema, al di là del calcio è una persona di alto livello e dopo la partita era tutto già chiarito", spiega Ancelotti che si dice positivamente sorpreso da Militao ("Non lo conoscevo, fisicamente è molto forte, veloce e ha ampi margini di miglioramento"), che elogia Vinicius ("E' molto giovane, ha tanta qualità e impara in fretta, vogliamo puntare su di lui in futuro") e chiude parlando di Modric. "Chiuderà la carriera al Real, non so quando ma così sarà , non ha problemi a firmare il rinnovo, nè il club a prolungare il suo contratto, è tutto molto chiaro, è una leggenda del calcio e se devo paragonarlo a qualcuno penso a Paolo Maldini che ha vinto la sua ultima Champions a quasi 40 anni".