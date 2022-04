Liga, Atletico Madrid in extremis: vittoria al 100' contro l'Espanyol

ROMA - Vittoria all'ultimo secondo per l'Atletico Madrid, che regola 2-1 l'Espanyol nella gara valida per la 32a giornata della Liga e sale a 60 punti in classifica, agganciando momentaneamente Barcellona e Siviglia al secondo posto, tenendo a distanza il Betis quinto indietro di tre punti. Carrasco sblocca il risultato al 7' della ripresa, poco dopo, al 26', Kondogbia lascia in dieci i suoi per doppia ammonizione. I catalani ne approfittano e tre minuti più tardi pareggiano i conti con de Tomas. In pieno recupero però, al 100', i padroni di casa riescono ad acciuffare la vittoria grazie al rigore trasformato ancora da Carrasco.