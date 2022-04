Supercoppa spagnola in Arabia, è scandalo: coinvolto Piqué

La Federcalcio spagnola (Rfef) e Piqué si sono ritrovati invischiati improvvisamente nel vortice delle polemiche a casua di una serie di documenti, mail e messaggi audio privati che sono saltati fuori e arrivati sulla scrivania del quotidiano online El Confidencial, che li ha resi noti. Il bottino di informazioni ha rivelato l'accordo tra Luis Rubiales , presidente della Rfef, e il difensore del Barcellona per il trasferimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita tramite l'intermediazione della Kosmos , società di eventi sportivi guidata proprio da Piqué. Stando ai documenti, il presidente federale ha negoziato una commissione di 24 milioni di euro con Kosmos per incassarne 40 a stagione per ciascuna delle sei edizioni tenute in Arabia Saudita dal 2020 (240 milioni di euro in totale, mentre Kosmos riceve 4 milioni di euro a stagione, appunto 24 milioni).

Il pagamento a Kosmos contro il codice etico

La prima edizione della Supercoppa spagnola sul territorio dell'Arabia Saudita si è giocata nel gennaio 2020 tra Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Valencia, ed è stata vinta dal Real Madrid (contro l'Atletico in finale). Qualche settimana prima di questa prima edizione, Rubiales aveva già confermato in una conferenza stampa che Kosmos era intervenuto nelle trattative con l'Arabia Saudita, e aveva sottolineato che la federazione non aveva effettuato alcun pagamento diretto alla società fondata da Piqué, evitando così una violazione del suo codice etico. Fatto che però ora viene smentito dall'intercettazione di questi documenti privati.

"Piqué determinante nei negoziati"

"Piqué è stato determinante nei negoziati per la Supercoppa spagnola da ospitare in Arabia Saudita, e durante questo iter ha goduto di un trattamento preferenziale da parte di Rubiales, per ragioni ancora da determinare. Un portavoce di Piqué ha negato di aver ricevuto un trattamento speciale", ha scritto El Confidencial. L'accordo tra Rubiales e Kosmos per il trasferimento della Supercoppa sarebbe seguito dalla promozione dell'Andorra, squadra di Piqué, dalla quinta alla terza divisione, saltando uno scalino, a causa della mancata iscrizione del Reus.