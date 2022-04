Roberto Carlos "arruola" Mbappé: "Sta arrivando al Real"

PAMPLONA (Spagna) - Sembra ormai avere i giorni contati la telenovela riguardante il futuro di Kylian Mbappé, col talento del Psg che pare sempre più vicino alla firma con il Real Madrid: le Merengues danno per scontato che la decisione dell'attaccante di trasferirsi al Santiago Bernabéu sia già stata presa mentre al Psg stanno provando le ultime soluzioni per convincere giocatore a prolungare il suo contratto, che scade a giugno, e continuare a Parigi. Roberto Carlos, ex terzino del Real e ambasciatore del club ieri presente allo stadio El Sadar di Pamplona per seguire il match dei Blancos contro l'Osasuna, ha dato nuovi indizi e ha confermato l'arrivo dell'attaccante francese: interrogato da un tifoso sulla questione, ha risposto "Sta arrivando", confermando anche a gesti la positività della risposta. La breve dichiarazione del brasiliano è un'ulteriore prova di quanto il club sia sicuro di assumere Mbappé . Intanto il giocatore del PSG prosegue senza dare alcun indizio sulla sua decisione in attesa che la sua squadra, virtuale vincitrice della Ligue 1, finisca la stagione.