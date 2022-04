Barcellona, festeggia alla Ronaldo: censurato sui social

BARCELLONA (SPAGNA) - Un fatto particolare e molto curioso, riportato anche da Marca, sta facendo il giro del web in Spagna: il Barcellona, infatti, ha censurato 'l'esultanza alla Cristiano Ronaldo' di un giovanissimo calciatore blaugrana. Fermín López ha segnato un bellissimo gol in rovesciata nella partita vinta dalla squadra giovanile del Barcellona contro il Cornellà domenica scorsa e ha festeggiato come solitamente esulta il campione del Manchester United, facendo il classico salto di mezzo giro e l'urlo di Cristiano. Nella diretta della partita su Barça TV l'esultanza intera e completa si è potuta vedere ma quando la società blaugrana ha condiviso sui canali social il video del gol ha tolto la parte del festeggiamento alla Ronaldo, ex giocatore del Real Madrid.