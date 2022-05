Celta Vigo, Santi Mina condannato a quattro anni per abuso sessuale

Santi Mina, attaccante del Celta Vigo, è stato condannato a quattro anni per abuso sessuale. Come riportato dall'Agenzia EFE, il tribunale di Almeria ha condannato il giocatore spagnolo per abusi sessuali su una donna a Mojacar. I fatti risalgono all'estate del 2017. Il pubblico ministero aveva richiesto otto anni di reclusione ma Mina è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale. Imposta inoltre un'ingiunzione restrittiva di 500 metri nei confronti della vittima e un risarcimento di 50.000 euro. La carriera dell'attaccante, 26 anni, potrebbe essere rovinata per sempre. Il Celta Vigo non ha commentato la notizia.