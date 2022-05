Liga, Espanyol shock: esonerato Vicente Moreno

Liga, bene 12 esoneri!

L'addio di Moreno dall'Espanyol è stato il 12° esonero nella stagione sdella massima serie spagnola, nell'ordine: Levante (Javier Pereira per Paco Lopez), poi Getafe (Quique Flores per Michel), Elche (Francisco per Fran Escribà), Barcellona (Xavi per Koeman), ancora Levante (Alessio Lisci per Javier Pereira), Alaves (Mendilibar per Calleja); Cadice (Sergio Gonzalez per Cervera), Granada (via Robert Moreno, Torrecilla ad interim), Maiorca (Aguirre per Luis Garcia), di nuovo Alaves (Velasquez per Mendilibar) e Granada (Karanka per Torrecilla).