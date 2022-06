La Liga denuncia Psg e City alla Uefa: "Violato il fair-play finanziario"

MADRID - "La Liga ha presentato un reclamo alla UEFA contro il PSG, che si unirà a un altro contro il Manchester City, perché questi club violano continuamente le attuali norme sul fair play finanziario. La Liga ritiene che queste pratiche alterino l’ecosistema e la sostenibilità del calcio, danneggino tutti i club e le leghe europee e servano solo a gonfiare artificialmente il mercato, con denaro non generato dal calcio stesso". Si apre così il comunicato ufficiale con cui il campionato spagnolo ha annunciato di aver denunciato Manchester City e Paris Saint Germain alla UEFA per violazioni al Fair Play Finanziario. Come già preannunciato nei giorni scorsi da Javier Tebas, la Liga ha accusato i due club di violare le attuali norme, con la possibilità di citare anche il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, con l'accusa di conflitto d'interesse visti i ruoli ricoperti fra il club francese, Uefa, Eca e BeIN Sports.