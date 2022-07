Pjanic sarà di nuovo papà: lascia Miami e vola a Nizza

Secondo figlio in arrivo per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha lasciato momentaneamente Miami, dove era insieme al Barcellona per la tournée americana, per volare a Nizza dalla moglie Josepha. Pjanic è con i compagni negli Stati Uniti dopo che Xavi e la dirigenza hanno deciso di portarlo con il resto della squadra visto che non c'erano club che fossero interessati a lui (l'ingaggio da 8 milioni spaventa tutti). Lo scrive Sport.

Pjanic: nuova opportunità al Barcellona Xavi è rimasto colpito da Pjanic e ha così deciso di dare una seconda opportunità al giocatore, in sostituzione di Sergio Busquets, come perno difensivo. L'ex Roma e Juve ha già giocato i primi minuti in amichevole contro l'Olot, ma difficilmente sarà presente mercoledì all'alba spagnola per la sfida all'Inter Miami. Josepha, come detto, aspetta il secondogenito dopo aver dato alla luce nel 2013 Edin.