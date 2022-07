Gattuso, buona la prima con il Valencia: Guedes show contro il Borussia Dortmund

ALTACH (AUSTRIA) - Esordio da sogno per Rino Gattuso sulla panchina del Valencia. Nel primo impegno da allenatore degli spagnoli, infatti, il tecnico calabrese ha battuto per 3-1 il Borussia Dortmund grazie a un super Guedes, finito nel mirino della Roma in questa finestra di calciomercato. L'attaccante portoghese ha aperto e chiuso il tabellino regalando ai suoi una vittoria di prestigio. In mezzo il pareggio su rigore di Reus e la rete del momentaneo 2-1 degli spagnoli firmata Marcos André. Da segnalare anche il debutto dell'ex Milan Samu Castillejo, schierato in campo dall'inizio e sostituito al minuto 51 da Dimitri Foulquier.