Kessie, prima vittoria con il Barcellona per l'ex Milan

Kessie, il suo ruolo nel Barcellona di Xavi

Il centrocampista ex Milan, uno dei diversi volti nuovi in casa Barcellona, è stato schierato dal primo minuto dagli assistenti di Xavi - assente per motivi politici - nel ruolo di pivote, vertice basso a centrocampo nel 4-3-3. L'ivoriano dunque è designato a raccogliere l'eredità pesante di Sergio Busquets, ancora a disposizione dell'ex compagno di reparto Xavi, oggi suo allenatore, ma che sicuramente non è più nel fiore degli anni. Pertanto, Kessie agirà da playmaker primario e baluardo davanti alla retroguardia catalana. Per lui i primi 45 minuti di gioco per mettersi in evidenza, con Xavi che ha ovviamente dato spazio a tutti per mettere minuti nelle gambe.

Barcellona, non solo Kessie: i protagonisti

L'Inter Miami non ha letteralmente potuto nulla dinnanzi allo strapotere tecnico del Barcellona, vincente per 6-0 grazie alle reti di Aubameyang, Raphinha (altro nuovo acquisto blaugrana), Ansu Fati, Gavi, Depay e Dembelé. Una goleada che - sebbene si tratti di una partita di inizio stagione - non lascia spazio a interpretazioni: il Barça si è rinforzato non solo a centrocampo con Kessie, ma in ogni reparto. Soprattutto in attacco, considerato l'ultimo acquisto. L'obiettivo? Tornare subito tra le grandi d'Europa.