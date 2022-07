Valencia, Gattuso: "Mentirei se dicessi che non ho sofferto"

VALENCIA (Spagna) - Gattuso fa chiarezza, una volta per tutte. Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Valencia, "bersagliato" sui social per alcune sue vecchie dichiarazioni e accusato da molti di essere razzista e maschilista, ha voluto replicare: "Forse sbaglio a non parlare per difendermi, ma io sono fatto così. Però, sarei ipocrita se dicessi che non ho sofferto per le tante cose che sono state dette sul mio conto. Ho sofferto in silenzio, devo dire che ultimamente sono stato bersagliato su tante cose che non fanno parte della mia persona. Sono uscite cose non vere, perché sono state prese frasi dette 15 anni fa e inserite in diversi contesti al fine di fare polemica. Ma io sono una persona totalmente diversa rispetto a come mi hanno descritto".