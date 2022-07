Barcellona, Lewandowski: "Ho sempre fame di gol e vittorie"

DALLAS (STATI UNITI) - "Tutti mi stanno aiutando a inserirmi il prima possibile. Sono qui per fare il meglio che posso". Sono le parole in conferenza stampa di Robert Lewandowski. "Se giochi per il Barcellona è ovvio pensare sempre a vincere dei titoli - prosegue - ma le cose devono andare passo dopo passo. Con il nostro potenziale possiamo essere in alto e lottare. Questa stagione andrà meglio della precedente". Il neo attaccante del Barcellona ha parlato alla vigilia dell'amichevole contro la Juve, la sua prima da giocatore blaugrana: "Ogni partita di pre-campionato per noi è importante, per prepararci bene alla stagione. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una mentalità vincente. Vogliamo vincere sempre, anche le amichevoli".