Il curioso retroscena di Modric dopo la Supercoppa: ossessionato da un particolare

MADRID (Spagna) - Modric, Casemiro e Kroos: questo il centrocampo che ha scritto e continua a scrivere la storia del Real Madrid che ancora non si è stancato di collezionare trofei. Ogni volta che i Blancos vincono un titolo, il centrocampo titolare deve posare in foto con la coppa e lo ha fatto di nuovo con la Supercoppa Europea conquistata contro l'Eintracht Francoforte. In un video di As si nota l'ossessione del croato per l'ordine dello scatto con il brasiliano al centro, il tedesco alla sua sinistra e lui, l'ex Pallone d'oro, alla destra. Modric si dimostra un maniaco dell'ordina anche al di fuori del campo e anche questo scatto, ormai storico, ha bisogno della sua direzione.