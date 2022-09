Il Barcellona ride: i conti ora tornano

BARCELLONA - Secondo posto in classifica in Liga, in condominio col Villarreal, a sole 2 lunghezze dal Real, che al momento viaggia a punteggio pieno. Lewandowski, ambientato in tempi record, già miglior marcatore tanto in Spagna, con 5 reti, quanto nell’Europa che più conta, dopo la sua tripletta nel debutto col Viktoria Plzen. E ora, arriva anche la certificazione da parte della Lega spagnola che, dopo i mille sacrifici e la dolorosa vendita di una significativa parte dei futuri attivi legati a diritti tv e a Barça Studios, anche i conti sono tornati a posto. Il Barcellona infatti, è passato dal limite salariale negativo dell’ultimo conteggio - un avvilente -144 milioni - agli attuali +656, resi ufficiali dalla confindustria pallonara iberica. Guidano la speciale classifica i campioni di tutto del Real, con un salary cap pari a 683 milioni. Il podio è completato dall’Atletico, terzo a quota 341, la metà dei cugini. Tetto salariale complessivo per la Liga del dopo Covid che aumenta di un terzo rispetto all’ultimo aggiornamento, ovvero da 2 miliardi e spiccioli totali agli attuali 3 miliardi e 52 milioni. «Non ci sono stati trattamenti di favore per il Barça. Non c'è mai stato il rischio di un fallimento», ha assicurato Javier Tebas nel corso dell’atto in cui sono state presentate le ultime cifre. «L’anno prossimo, comunque, non potranno spendere quanto hanno speso quest’anno per rinforzare la squadra».