Gattuso è una furia: che strigliata a Diakhaby!

PAMPLONA (Spagna) - Ancora un finale dalle mille emozioni per il Valencia di Gattuso che vince per 2-1 sul campo dell'Osasuna nell'8° turno di Liga. Gara messa in discesa dalla rete dell'ex Roma Kluivert, all'esordio dal primo minuto, e dal raddoppio di Diakhaby. Un successo che riporta i tre punti al tecnico italiano che nel recupero del match si è reso protagonista di un episodio particolare. L'autore della seconda rete di serata era stato sostituito dal proprio allenatore perchè ammonito, ma è proprio dalla panchina che Diakhaby è riuscito a collezionare il secondo cartellino e quindi il rosso. La reazione di Gattuso alla decisione dell'arbitro è stata molto feroce: prima un calcio ad una borsa, poi la strigliata severa per il calciatore che è rimasto seduto nel suo posto in panchina. Assenza pesante in vista del prossimo match che il tecnico non ha digerito.