Diretta Real Madrid-Barcellona ore 16.15: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

MADRID - La nona giornata della Liga regala il 249° Clasico, con Real Madrid e Barcellona che si sfideranno al Bernabeu. Una sfida come sempre carica di emozioni, ma che stavolta avrà anche un valore aggiunto: entrambe le squadre sono infatti prime in classifica con 22 punti, una vittoria significherebbe dunque primo posto solitario con tre punti di vantaggio sulla rivale. Stesse statistiche per i Blancos e i blaugrana in Liga, con sette vittorie e un pareggio. Il Barcellona però è in "vantaggio", per la miglior differenza reti: 20 gol realizzati e solo 1 concesso. Da una parte Ancelotti è reduce dalla qualificazione agli ottavi di Champions con due giornate d’anticipo grazie al pareggio con lo Shakhtar. Situazione opposta per Xavi, che dopo il pareggio per 3-3 contro l'Inter ha complicato in modo quasi irreversibile le speranze di qualificazione dei blaugrana. Il Barcellona dalla sua però ha il ricordo del Clasico dello scorso anno al Bernabeu, finito per 4-0 con le reti di Aubameyang (doppietta), Araujo e Torres. "Cercheremo, come sempre, di essere coraggiosi e di essere protagonisti - le parole di Xavi - con il pallone. L’anno scorso arrivavamo malissimo al Clasico e, poi, abbiamo vinto per 4-0. Sono ottimista fin dalla nascita e ho fiducia nel nostro lavoro. Per noi questa è una grandissima opportunità".