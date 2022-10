Betis e Real Sociedad vincono e riagganciano l'Atletico

MADRID (Spagna) - Non solo il Clasico del Bernabeu (vinto 3-1 dal Real Madrid di Ancelotti contro il Barcellona), nella 9ª giornata di Liga. Tra gli altri match domenicali anche quello del Betis, eurorivale della Roma in Europa League , che davanti ai propri tifosi ha trionfato sempre per 3-1 contro l'Almeria . Andalusi in vantaggio al 23' con Carvalho , ma ad inizio ripresa gli ospiti trovano il pari al 53' con un guizzo di Toure . La reazione del Betis è rabbiosa e arrivano prima il gol del nuovo vantaggio con Iglesias , poi il sigillo che vale il tris ancora con Carvalho . Con questo successo la formazione di Pellegrini si porta a 19 punti in classifica ed è terzo con Atletico Madrid e Real Sociedad , mentre la compagine guidata da Rubi resta ferma a quota 7.

Betis-Almeria 3-1: statistiche e tabellino

Le altre partite

Vittoria per 2-1 della Real Sociedad sul campo del Celta Vigo. A decidere il match i sigilli di Illarramendi e Zubeldia, in mezzo il gol del momentaneo pari dei padroni di casa con Aspas. Con questo successo la formazione di Alguacil vola a 19 punti in classifica, mentre la compagine guidata da Coudet resta ferma a quota 10. Successo di misura anche per l'Espanyol, che ha superato in casa (1-0) il Valladolid: decisivo un gol di Joselu al 78'. Con questo successo la formazione allenata da Martinez si porta a 9 punti in classifica, mentre quella di Rojo Martin resta ferma a quota 8

Celta Vigo-Real Sociedad 1-2: statistiche e tabellino

Espanyol-Valladolid 1-0: statistiche e tabellino