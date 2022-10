Gattuso difende Gaya: "Anche Maradona sbagliava i rigori"

SIVIGLIA - È un Gennaro Gattuso tranquillo quello dopo il pareggio per 1-1 contro il Siviglia . Il tecnico del Valencia ha analizzato così la gara ai microfoni di Dazn: "Il pari è un risultato corretto. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo meglio il Siviglia. Nella ripresa non abbiamo avuto palla, poca circolazione e tanta paura. Il risultato è giusto".

Gattuso: "Anche Maradona sbagliava i rigori"

Decisivo nella sfida è stato l'errore dagli undici metri del capitano Luis Gaya sul rigore conquistato al 102' e parato da Bono. L'ex tecnico di Milan e Napoli ha però difeso il giocatore: "Oggi Gayà ha sbagliato un rigore, ne abbiamo sbagliato un altro anche l'altro giorno. Gli errori fanno parte del calcio. Se anche Maradona sbagliava i rigori, allora Gayà può sbagliare".

Gattuso, furia su Sampaoli

Il tecnico del Valencia ha attaccato però Jorge Sampaoli, nuovo tecnico del Siviglia, per le ripetute perdite di tempo da parte della sua squadra, che hanno portato il tempo di gioco effettivo a solo 30 minuti nella ripresa: "A me piace giocare a calcio, è quello che insegno ai miei giocatori. Non insegno loro a perdere tempo".