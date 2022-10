"Piqué costretto a indossare Shakira sulla maglia del Barcellona": il motivo

BARCELLONA (SPAGNA) - Non solo Totti e Ilary Blasi, Wanda Nara e Icardi: di recente un'altra storica 'coppia del calcio' è scoppiata. Si tratta di quella che formavano Gerard Piqué e Shakira , arrivati alla separazione in estate dopo 12 anni di matrimonio, la cui rottura ha fatto 'rumore' considerando anche la popolarità del difensore spagnolo del Barcellona e (soprattutto) della cantante colombiana il cui nome potrebbe finire sulla 'camiseta' blaugrana indossata dall'ex marito.

Social scatenati

Il Barcellona ha bisogno di soldi e nel 'Clasico' perso con il Real Madrid ha dato il via alla sua collaborazione commerciale con Sportify, scendendo in campo vestendo una maglia con l'immagine di un gufo in omaggio al rapper canadese Drake, il primo artista a superare il muro dei 50 miliardi di riproduzioni sulla piattaforma musicale. Ecco così che sui social è spuntata una casacca del Barcellona con il nome (e il logo) di Shakira stampato davanti, un'immagine presto divenuta virale e che ha scatenato fan e tifosi che ora sognano di vedere Piqué indossarla. Un'ipotesi non impossibile, visto che il club catalano ha annunciato nuove iniziative con Spotify e che Shakira è la cantante latina più popolare (festeggiato di recente un miliardo di stream sulla piattaforma per 'Hips don't lie'). Ecco così che qualcuno sui social promette: "Ascolterò Shakira ogni giorno solo per avere il suo logo sulla maglietta di Piqué".