Liga, Siviglia: il Papu Gomez lascia lo stadio prima della fine della partita

Papu lascia lo stadio prima della fine: scoppia la polemica

A riportare il fatto è il quotidiano spagnolo Marca, che sottolinea come non si sappia se Gomez avesse il permesso o meno per lasciare lo stadio Sánchez-Pizjuán prima della fine della gara, ma parla dei regolamenti interni degli andalusi, secondo i quali i giocatori che assistono alla partita in tribuna sono tenuti a scendere negli spogliatoi con i compagni nel corso dell'intervallo e dopo il fischio finale.

Il Siviglia ha perso 2-1 la partita in casa contro la Real Sociedad (tra l'altro l'ultima partita in casa del 2023), con la rete inutile di Mir che ha risposto ai gol di Sorloth e Mendez.

Argentini distratti dal Mondiale, il Papu lo aveva detto

Sempre Marca riporta alcune parole del Papu prima della partita del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid:

"L'ultimo mese prima della Coppa del Mondo sarà difficile, per avere la testa, serve concentrazione a livello mentale. Devo essere onesto, sarà difficile".

Degli argentini del Siviglia ha giocato solo Erik Lamela, che non rientra nei piani di Scaloni. Montiel, espulso nel derby di domenica scorsa, è stato squaliicato per tre partite e Acuna, infortunato, ha postato una foto da casa sua.

Alcuni media argentini hanno addirittura riferito che il Papu si sarebbe unito al ritiro dell'Argentina oggi, ma il Siviglia ha a dispisizione, secondo regolamento, tutti i suoi giocatori (nazionali inclusi) fino al 14 novembre, il giorno dopo lo spareggio di Copa del Rey contro il Velarde.