Lo stadio del Celta completamente allagato: le foto sono scioccanti

VIGO (SPAGNA) - Dopo le forti piogge che hanno colpito la Galizia, comunità autonoma nel nord-ovest della Spagna, lo stadio del Celta Vigo, lo storico 'Balaídos', ha subito un'alluvione che ha danneggiato gravemente alcune strutture come il tunnel degli spogliatoi, la zona mista, gli uffici e lo spogliatoio a soli tre giorni dalla sfida che vedrà protagonisti i 'Los Celestes' contro il Siviglia: la sfida, valida per la 15esima giornata della Liga spagnola e con calcio d'inizio in programma alle 19.15 di venerdì 30 dicembre, è a serio rischio rinvio.