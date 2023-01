Hazard, ma che hai fatto?: la foto è virale sui social, tifosi furibondi

CACERES (SPAGNA) - Vittoria sofferta per il Real Madrid che supera il turno di Coppa del Re e approda agli ottavi di finale. I 'Blancos' superano a fatica il Cacereno, squadra che milita in quarta divisione, con un gol di Rodrygo a 20' dal fischio finale. Un passo indietro per i campioni d'Europa allenati da Carlo Ancelotti che ha schierato la migliore formazione possibile, ottenendo però una risicata vittoria contro un avversario decisamente inferiore. Molte prestazioni sottotono in casa merengue, tra le quali spicca quella abulica di Eden Hazard, aspramente criticato dalla stampa spagnola e dai tifosi del Real.