Dopo tre vittorie di fila, rallenta il Villarreal che pareggia per 1-1 in casa del Celta Vigo. La squadra di Setien sblocca la partita con Gerard Moreno in avvio ma nella ripresa si fa raggiungere dal gol di Larsen. Con questo risultato il Villarreal sale al quarto posto con 28 punti: il Betis è quinto con gli stessi punti e l'Atletico Madrid è sesto a -1.