VInicius Jr e l'abbraccio a Ronaldo che scatena le ironie: rispunta una vecchia frase su Messi

ROMA - "Messi è meglio di Ronaldo": c'è chi può concordare, chi è in disaccordo e chi magari si astiene da una scelta, ma, interrogato su chi fosse il migliore, Vinicius Jr, attaccante brasiliano del Real Madrid, a suo tempo non ha esitato un attimo, esprimendo la propria preferenza per l'asso argentino. Preferenza ovviamente lecita, ma è stata una foto a scatenare le ironie social. Nell'immagine, un abbraccio fraterno proprio tra Vinicius Jr e CR7, in una posa che potrebbe anche sembrare di scuse del brasiliano per aver osato esprimere la propria preferenza per il rivale di Ronaldo: in rete circola l'immagine con il commento "Vinicius afferma che Messi è meglio di Ronaldo. Sicuro Vini?".