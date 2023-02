Valencia, il video è un clamoroso autogol: sommersi dalle critiche per aver deluso un piccolo tifoso

VALENCIA (SPAGNA) - Crisi nera per il Valencia, che nonostante la separazione dal tecnico Gennaro Gattuso è incappato nella quarta sconfitta di fila (la terza in campionato dopo quella di Copa del Rey con l'Athletic Bilbao e la seconda sotto la guida del nuovo tecnico Voro). Ma oltre che a deludere in campo, i calciatori giallorossi hanno deluso i propri tifosi anche per il comportamento tenuto fuori dal rettangolo di gioco, in particolare quello documentato in un video divenuto presto virale sui social.