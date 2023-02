Insulti razzisti contro Vinicius Jr, la Liga tuona: "Puniremo i responsabili"

MADRID (SPAGNA) - Vinicius Jr è stato nuovamente vittima di insulti razzisti . Dopo il grave episodio che lo ha visto protagonista a Valladolid , l'esterno offensivo brasiliano è stato duramente attaccato anche ieri durante la partita di ieri disputata sul campo del Maiorca . Una pericolosa deriva che la Liga vuole placare sul nascere: la Lega ha infatti pubblicato prontamente un comunicato in cui annuncia l' apertura di un'indagine per individuare i responsabili.

La Liga sul caso Vinicius Jr: "Identificheremo i responsabili"

Così la Liga nel comunicato ufficiale: "Visti gli eventi accaduti nella partita Maiorca-Real Madrid, in cui ancora una volta sono stati riservati intollerabili insulti razzisti nei confronti del giocatore del Real Madrid, Vinicius Jr, LaLiga sta mettendo a sua disposizione tutti i mezzi tecnici e lavorando con il Maiorca per l'identificazione dei responsabili, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti legali", si legge. La stessa Lega condanna l'accaduto e "come nelle precedenti occasioni, presenterà le opportune denunce e si continuerà a battersi in prima persona, nell'ambito delle proprie competenze, contro ogni tipo di atto, comportamento o episodio di matrice razzista".