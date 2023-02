"L'allenamento di Benzema? Non lo sopportava nemmeno Cristiano Ronaldo": lo svela l'ex allenatore

ROMA - Benzema non è in Marocco con il Real Madrid: se i blancos si preparano a giocare il Mondiale per club, l'attaccante francese è rimasto a Madrid per recuperare dal sovraccarico muscolare accusato contro il Valencia. A fare il punto della situazione è Javier Atalya, personal trainer di Benzema, a Radio Marca: "Siamo tranquilli con Karim, non è un infortunio grave. Sta migliorando ogni giorno, è a casa e scende ad allenarsi in palestra: ha la mentalità per migliorare ogni giorno". Al Real Madrid Atalaya è stato personal trainer anche di Cristiano Ronaldo, e ha commentato che "l'allenamento che fa Benzema non lo sopportava nemmeno Cristiano Ronaldo". Infine, Atalaya sostiene che la Francia abbia sbagliato con Benzema:"Non puoi mettere un giocatore appena arrivato da un infortunio, e dopo un viaggio di 8 ore, ad allenarsi al 100% in una sala pesi".