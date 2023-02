Real Madrid, Kroos giura amore eterno: "Mi ritirerò con questo club"

MADRID (SPAGNA) - Toni Kroos giura amore eterno al Real Madrid . Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con i 'Blancos' ed è convinto che questa sarà la sua ultima squadra in carriera: " Il mio ritiro sarà qui, ma non so quando succederà ". specifica il nazionale tedesco classe 1990 nel podcast 'Einfach mal luppen' che condivide con il fratello Felix.

Real Madrid, Kroos ammette: "Ho già un'idea..."

Il centrocampista del Real Madrid ammette di non avvertire "alcuna pressione da parte del club" e lui stesso svela di non aver preso "alcuna decisione ancora, anche se un'idea ce l'ho". Sull'argomento si era anche espresso l'allenatore delle 'Merengues', Carlo Ancelotti, fresco vincitore del Mondiale per club: "So come finirà, ma non lo dirò, tocca a Toni farlo, ma ho sensazioni positive e penso che possa rinnovare", le parole del tecnico italiano sul 33enne centrocampista tedesco.