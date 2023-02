Barça caos: "Ha pagato un dirigente arbitrale"

BARCELLONA - È arrivato il momento dell’entrata in scena degli "squali falliti" della Champions. Piuttosto felice la definizione coniata, dopo il pari di metà ottobre col Betis , da José Mourinho . Ed in effetti, diverse tra le otto retrocesse dalla principale competizione continentale, che se la vedranno con le seconde classificate della fase a gruppi dell’ Europa League , hanno ottimi argomenti per puntare dritti alla vittoria finale. Basta prendere il big match tra Barça e Manchester United , chiamate a una sorta di finale anticipata. Una sfida degna della Coppa Campioni, come certificano le 5 coppe dalle grandi orecchie presenti nella bacheca blaugrana e le 3 in quelle dei Red Devils .

Lo scandalo

Ad agitare la vigilia dei blaugrana è spuntato l’ennesimo scandalo, che stavolta riguarda l’inopportuna presenza nel libro paga del Més que un Club dell'alto dirigente arbitrale José Maria Enriquez Negreira, che tra il 2016 e il 2018, attraverso la società Dasnil 95 di cui è socio unico, ha ricevuto una cifra prossima al milione e 400 mila euro in cambio delle sue consulenze tecniche. Si tratterebbe di semplici relazioni sugli arbitri, "una pratica comune in tutte le società" come riferisce il comunicato stilato in fretta e furia dal Barça dopo il chiasso seguito alle rivelazioni del programma radiofonico Qué t’hi juegues, trasmesso da Cadena Ser, che ne aveva dato notizia? O siamo davanti a un sistema di corruzione, come vogliono chiarire gli investigatori e danno già per sicuro i media madrileni? In attesa che i fatti vengano chiariti, la Federcalcio iberica ha preso le distanze da Enriquez Negreira attraverso un suo comunicato.