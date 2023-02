Barcellona, si fa male al momento della sostituzione: il motivo è assurdo

BARCELLONA - Ha fatto rumore a Barcellona l'assenza di Raphinha nell'undici titolare nel match perso contro l' Almeria . Il brasiliano ex Leeds ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo al posto di Kessie . Entrato nel finale nella gara contro il Cadice otto giorni fa, Raphinha ha poi giocato dal primo minuto nel match di ritorno dei playoff di Europa League a Old Trafford contro il Manchester United . Un impiego centellinato quello operato dal tecnico Xavi . Raphinha ha infatti rimediato un infortunio nel match d'andata contro i Red Devils al momento della sua sostituzione...

Barcellona, Raphinha si fa male calciando il mini frigorifero in panchina

Come rivelato dal Mundo Deportivo, il motivo per cui Raphinha non è stato schierato nell'undici titolare contro l'Almeria e non è stato impiegato con grande continuità nelle ultime gare va ricondotto all'infortunio subito al momento della sua sostituzione nel match d'andata dei playoff di Europa League al Camp Nou contro il Manchester United. Raphinha si è infatti procurato una forte contusione al piede nel calciare il mini frigorifero in panchina. Insomma, un gesto di stizza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il calciatiore ha imparato la lezione. Niente più calci a nessun oggetto presente in panchina, assicura Mundo Deportivo.