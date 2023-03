Coppa del Re, Ancelotti show prima del Clasico: ecco cosa ha detto

MADRID (SPAGNA) - Vigilia del Clasico in Spagna : domani, allo stadio 'Santiago Bernabeu', si sfideranno il Real Madrid e il Barcellona nell'andata delle semifinali di Coppa del Re . Un appuntamento atteso, come affermato dal tecnico 'merengue', Carlo Ancelotti , in conferenza stampa: "L'importante è avere personalità e coraggio per disputare una grande partita. Siamo entusiasti di giocare questa sfida - prosegue l'allenatore italiano - perché è una delle più belle, siamo vicini una finale e dobbiamo goderci il momento. Contro il Barça, in Supercoppa, ci sono mancati impegno e forza, poi abbiamo commesso errori individuali che non ripeteremo. Non è decisiva ma dobbiamo approfittarne. Non sarà una rivincita".

Ancelotti: "Modric e Kroos out? Vediamo domani"

Il Real Madrid potrebbe dover fare a meno di due pilastri del centrocampo, Modric e Kroos, ma Ancelotti non fa drammi: "Potrebbe essere, lo vedrete domani. Dobbiamo tener conto di molte cose. Forse a Kroos manca un po' di energia e per questo potrebbe non essere titolare, ma per la sua personalità, il suo coraggio e la sua esperienza potrebbe farci comodo. Rinunciare a giocatori di questo livello fa pensare".

Ancelotti show: la battuta è esilarante

"Finora rispetto allo scorso anno abbiamo due punti in meno in campionato, ma non eravamo arrivati ??in semifinale di Coppa e avevamo perso l'andata degli ottavi di Champions. Siamo dove meritiamo e ora arriva il bello, il momento importante della stagione. Penso che possiamo ancora vincere ma non sono un mago", sottolinea Carlo Ancelotti sugli obiettivi stagionali del Real Madrid. L'allenatore merengue sale poi in cattedra con una battuta che scatena le risate dei presenti: "Paura del Barcellona? Sarà una partita diverente, non so cosa sia il cagometro", sottolinea il tecnico che se la ride di gusto.