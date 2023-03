Clamoroso in Spagna, il Cadice chiede la sospensione della Liga

CADICE (Spagna) - Clamorosa iniziativa del Cadice , che si è rivolto al Tas di Losanna per chiedere la sospensione della Liga , dopo il pareggio per 1-1 contro l' Elche nella 17ª giornata di campionato: la rete del pari nel derby sarebbe stata viziata da un fuorigioco ospite non rilevato dalla terna e dal Var. Ecco le richieste dei padroni di casa.

"Sospendete la Liga": la clamorosa richiesta del Cadice

Il comunicato ufficiale del Cadice gela la Liga: il club andaluso rende noto di aver richiesto al TAS di Losanna la sospensione temporanea del campionato in seguito ai fatti avvenuti nel corso della partita dello scorso 16 gennaio contro l'Elche, terminata 1-1, con gli avversari a segnare la rete del definitivo pari con l'ex romanista Ezequiel Ponce. Un gol contestato dagli andalusi per l'azione viziata da un fuorigioco iniziale non ravvisato né da arbitro e assistenti né dal VAR.

Il ricorso degli andalusi: 9' da rigiocare

Già il giorno seguente, il Cadice aveva presentato ricorso al Comité de Competición, organo incaricato di studiare e decidere su eventuali problemi o incidenti che si verificano nel corso della partita, con la richiesta di rigiocare gli ultimi 9 minuti di partita, ossia dal momento del gol incriminato. Dopo la risposta del Comité de Competición, che si è detto incompentente in materia, la decisione del Cadice di andare avanti appellandosi al TAS e la richiesta di congelare il risultato e rigiocare i restanti 9 minuti, ripartendo dal vantaggio acquisito e dall'annullamento per fuorigioco, che era valso il pari ospite.