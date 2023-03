Barcellona, contro il Valencia basta Raphinha: Xavi a +10 sul Real Madrid

BARCELLONA - Dopo la vittoria in Copa del Rey contro il Real Madrid, il Barcellona torna a vincere anche in campionato, dove era reduce dal ko contro l'Almeria. Allo Spotify Camp Nou i blaugrana battono 1-0 il Valencia. Decide la sfida il gol di testa di Raphinha nel primo tempo. Ripresa complicata per il Barcellona: prima Ferran Torres sbaglia un rigore, poi Araujo viene espulso per fermare un'ottima occasione degli avversari. Il Valencia non ne approfitta e Xavi conquista tre punti importanti, portandosi momentaneamente a +10 sul Real Madrid. Situazione da incubo per la squadra di Baraja, attualmente penultima.