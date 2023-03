Bufera Barcellona, la Procura avvia la denuncia per corruzione!

BARCELLONA (SPAGNA) - Trema il Barcellona. Secondo quanto riportato da 'Cope', la Procura spagnola avrebbe presentato nella giornata di oggi una denuncia contro il club blaugrana per i pagamenti illeciti riconosciuti all’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, Enriquez Negreira. La denuncia sarebbe diretta contro gli ex presidenti del club azulgrana, Rosell e Bartomeu, contro gli ex dirigenti Oscar Grau e Albert Soler e contro lo stesso Negreira.