Caso Negreira, il Real Madrid non ci sta: ecco il comunicato ufficiale

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid si pronucia ufficialmente sul ' caso Negreira '. Il club campione d'Europa in carica annuncia, con un comunicato ufficiale, la convocazione d'urgenza - fissata per la giornata di domani da parte di Florentino Perez - di una riunione del consiglio di amministrazione: sul tavolo le possibili azioni che il Real Madrid vorrà intraprendere in merito all'intricata vicenda.

Real Madrid, ecco il comunicato

"Data la gravità delle accuse mosse dalla Procura di Barcellona contro il F.C. Barcelona e due dei suoi presidenti per fondati sospetti di corruzione e i loro rapporti con chi era il vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri, José María Enríquez Negreira, il presidente ha convocato urgentemente il consiglio di amministrazione domani, domenica 12 marzo 2023 alle 12:00, per decidere sulle azioni che il Real Madrid ritiene opportune in relazione a questa vicenda", spiega il club merengue in un comunicato ufficiale.