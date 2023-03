Mondiali, nuovo format fa infuriare la Liga: "Disprezzo per i campionati"

ROMA - La Liga critica il "totale disprezzo" della Fifa per le competizioni nazionali, dopo che l'organo di governo del calcio mondiale ha approvato una Coppa del mondo per club a 32 squadre ogni quattro anni (a partire dal 2025) e una Coppa del mondo estesa a 48 nazioni. La Fifa ha annunciato ieri un Mondiale 2026 che prevedera'104 partite invece delle tradizionali 64 partite, frutto del formato extra large. "La Fifa continua la sua cattiva pratica di prendere decisioni unilaterali sul calendario calcistico mondiale, mostrando totale disprezzo per l'importanza dei campionati nazionali e della comunita' calcistica in generale", ha dichiarato con una nota la Liga. "La Fifa trascura completamente il danno economico che queste decisioni stanno infliggendo ai campionati di tutto il mondo. Le leghe non sono state consultate su nessuna delle novita' presentate. Queste decisioni non tengono conto dell'impatto agonistico, sportivo ed economico su leghe nazionali, societa' e giocatori, appesantendo ulteriormente un calendario gia' saturo", si legge nel comunicato. La Liga ha aggiunto che le leghe calcistiche delle associazioni professionistiche, "analizzeranno le decisioni della Fifa e decideranno i passi successivi piu' appropriati" . Lo scorso dicembre, il WLF ha criticato il formato di una Coppa del mondo per club a 32 squadre, affermando che potrebbe avere conseguenze dannose per l'economia del calcio e la salute dei giocatori.