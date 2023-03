Ancelotti pazzo di Vinicius: ecco cosa ha detto dopo il Liverpool

ROMA - Dopo il (5-2) dell'andata ad Anfield Road, era veramente difficile che il Real Madrid potesse fallire l'appuntamento con la qualificazione in Champions al Bernabeu contro il Liverpool. Pronostico rispettato e spagnoli che si impongono 1-0 grazie ad una rete di Karim Benzema su assist di Vinicius. Il brasiliano di nuovo tra i migliori in campo, ha strappato applausi al pubblico presente e soprattutto fatto brillare gli occhi al suo tecnico Carlo Ancelotti, che nel post gara ha detto: "Per me è il miglior giocatore del mondo – ha detto il tecnico italiano dopo la partita – Ogni volta che entrava in possesso creava un pericolo. Non ha segnato, ma è stato decisivo. Ha fatto l'assist decisivo".