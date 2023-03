Diretta Barcellona-Real Madrid: ora LIVE la partita di oggi

BARCELLONA - Al Camp Nou di Barcellona, va in scena il Clasico tra i blaugrana di Xavi e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La lotta per il titolo passa per questa partita: se il Barça supera il Real mette una serie ipoteca sul successo finale, visto che le distanze si allungherebbero a 12. Sarà il quarto confronto stagionale tra le due squadre, con un bilancio fin qui, di due successi del Barcellona e una dei Blancos, in attesa della semifinale di ritorno di Copa del Rey in programma il prossimo aprile.