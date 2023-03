Barcellona-Real Madrid, Benzema umiliato dalla stampa spagnola: il motivo

Benzema, che tonfo!

L'attaccante francese è lontano parente di quel giocatore che, solo un anno fa, trascinava il Real Madrid in Liga e, soprattutto, in Champions League. L'opaca prestazione del 'Camp Nou' è valsa al giocatore un clamoroso voto in pagella da 'As': un incredibile zero in pagella dal quotidiano iberico che commenta così la gara del numero 9 dei 'Blancos': "Nove palle perse, zero giocate. Di nuovo invisibile, non fa niente di niente. Non riesce a ricevere palla, né a trovare la zampata in area. È a mille leghe di distanza dal giocatore che ha vinto il Pallone d'Oro. Lo vediamo senza ritmo, lento; se il Real Madrid ritroverà il suo attaccante, avrà un tesoro, ma aspetta questo giorno da troppo tempo. E non è arrivato". 'As' non risparmia neanche Modric (2 in pagella per lui) ma nemmeno i vari Carvajal, Valverde e Mendy puniti con un 3 che non ammette repliche. Il migliore in campo del Real Madrid è il portiere Courtois, premiato con un 9.