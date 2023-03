Barcellona-Real Madrid, che rissa a fine gara: coinvolto Rudiger

Il Barcellona si è imposto nel Clasico grazie ad una rete di Kessie in pieno recupero. Un gol che ha permesso agli uomini di Xavi di battere i rivali del Real Madrid e fare un passo in avanti decisivo nella lotta per il titolo. Al termine della sfida gli animi si sono accesi. Il difensore del Real Madrid Carvajal ha incrociato il portiere del Barcellona Arnau Tenas. Tra i due c'è stato un duro confronto: un faccia a faccia che ha coinvolto anche altri calciatori.