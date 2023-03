Liga, Maiorca-Osasuna 0-0: più calci che calcio, Muriqi furioso con Aguirre

La 27ª gornata di Liga prende il via con un pari turbolento tra due squadre che in campionato non sanno più vincere e che se le danno di santa ragione. Nervosissimo l'ex laziale che si scaglia conto il tecnico dopo il cambio

© EPA