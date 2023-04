Ceferin, che attacco al Barcellona: "Uno dei casi più gravi nella storia"

"Per la Uefa non c'è nulla di prescritto"

Ceferin conferma che la Uefa andrà fino in fondo alla questione. "Non posso commentare direttamente questo per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo una commissione disciplinare indipendente, responsabile di questo. In secondo luogo, perché non ho affrontato la questione in dettaglio. A livello di campionato spagnolo, ovviamente, la materia è prescritta. E non può avere conseguenze sulla concorrenza, ma il procedimento è in corso a livello della Procura civile spagnola. Ma per quanto riguarda la Uefa, non c'è nulla di prescritto".